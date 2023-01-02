المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه تونس تحضيرا لبطولة العالم

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر رجال، تحضيراته تحسبا لمشاركتهم في الطبعة المقبلة من بطولة العالم.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة اليد، عن تنقل العناصر الوطنية صباح اليوم الإثنين، إلى تونس، لخوض آخر تربص لهم.

كما أوضح ذات المصدر، عن برمجة مبارتين تحضيريتين للعناصر الوطنية، أمام منتخب تونس، بتاريخ 4 و6 جانفي.

ومن المقرر أن يتنقل المنتخب الوطني، مباشرة عقب هاتين الوديتين، إلى بولونيا لدخول غمار البطولة العالمية المقرر انطلاقها يوم 11 جانفي.