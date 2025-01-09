المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه منتخب قطر

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، أكابر رجال، اليوم الخميس، نظيره القطري، في مباراة ودية تحضيرية.

وتدخل هذه المباراة التحضيرية، ضمن التربص الذي تخوضه العناصر الوطنية في الفترة الحالية بكرواتيا.

وكان المنتخب الوطني، قد خاض مباراتين تحضيريتين، بكرواتيا، أمام كل من منتخبي سلوفينيا، وكوبا، أين انهزم أمام سلوفينيا بـ(32/37)، وتعادل أمام كوبا بنتيجة (33-33).

ومن المقرر أن تلعب مباراة المتخب الوطني لكرة اليد، ونظيره القطري، المقررة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء.

يذكر أن هذه التحضيرات التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، تدخل ضمن استعداداتهم لبطولة العالم 2025، المقررة في الفترة ما بين 14 جانفي إلى 2 فيفيري، بالدانمارك، النرويج، وكرواتيا.