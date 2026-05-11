المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره التونسي وديا

سيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، مباراة ودية تحضيرية، ضد نظيره التونسي، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني لكرة اليد، مباراتين وديتين، ضد منتخب تونس، بتاريخ 15 و16 ماي الجاري، بمدينة المنستير، وفق الإذاعة الوطنية.

وتدخل هاتين المباراتين الوديتين، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لكرة اليد، للاستحقاقات المقبلة، أهمها الألعاب المتوسطية 2026، المقررة بإيطاليا.

يذكر أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أعلنت أمس الأحد، عن تعيين التقني الإسباني، راؤول ألونسو سانغوينو، مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة اليد.