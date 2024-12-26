المنتخب الوطني لكرة اليد يواصل تربصه بالعاصمة تحضيرا لبطولة العالم

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد (أكابر رجال)، تربصهم الجاري بالعاصمة، تحضيرا لمشاركتهم في بطولة العالم 2025.

ويشارك في هذا التربص الذي سيدوم إلى غاية 3 جانفي المقبل، 25 لاعبا، تم توجيه الدعوة لهم من المدرب الوطني فاروق دهيلي.

ويعتبر هذا التربص، تكملة للتحضيرات التي باشراتها العناصر الوطنية، شهر نوفمبر الماضي ببولونيا، وكرواتيا، بمشاركة 20 لاعبا، وتم فيه خوض ثلاثة مباريات ودية.

يذكر أن المنتخب الوطني، يسشارك في مونديال 2025 لكرة اليد، ضمن المجموعة الثانية التي ضم أيضا، منتخب الدانمارك (حامل اللقب العالمي)، تونس، وإيطاليا.