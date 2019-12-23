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المنتخب الوطني لكمال الأجسام يُتوّج بأول طبعات البطولة المغاربية

الرياضة
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المنتخب الوطني لكمال الأجسام يُتوّج بأول طبعات البطولة المغاربية
بقلم خالد دحماني

توج المنتخب الوطني لكمال الأجسام بلقب الطبعة الأولى من البطولة المغاربية, التي جرت بالمنزه، تونس، بين 20 و22 ديسمبر.

وتمكنت عناصر النخبة الوطنية من خطف 8 ذهبيات، 4 فضيات و4 برونزيات متصدّرين الترتيب النهائي على حساب المنتخب الليبي، والتونسي والمنتخب المغربي.

وعرفت البطولة حضور رئيس الإتحاد الدولي لكمال الأجسام، الإسباني رافاييل سانتوغا، حيث أشرف على عقد إجتماعات عمل حسب بيان نشرته الإتحادية الجزائرية لكمال الأجسام والفتنس.

كما شارك التحكيم الجزائري في دورة تكوينية دولية للحكام، تحت أشراف رئيس لجنة الحكام الدولية بافل فلبورن.


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