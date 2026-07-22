المنتخب الوطني للأواسط يغادر أرض الوطن للمشاركة في البطولة الإفريقية للجودو

غادرت بعثة المنتخب الوطني الجزائري للأواسط للجودو، اليوم، أرض الوطن متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، للمشاركة في البطولة الإفريقية، التي يسعى من خلالها “الخضر” إلى تحقيق نتائج مشرّفة وتمثيل الجزائر بأفضل صورة.

ويرأس الوفد الجزائري في هذه المشاركة عضو الفدرالية، أمينة بلقاضي، التي تمتلك خبرة واسعة في المنافسات القارية. بالنظر إلى مسيرتها الرياضية كبطلة سابقة، ما من شأنه أن يمنح المنتخب دعماً إدارياً ومعنوياً طوال مجريات البطولة.

كما كان رئيس الاتحادية الجزائرية للجودو، هاشمي عثمان، والمدير التقني الوطني، آيت موفق عبد المالك، في مقدمة مودعي البعثة، حيث حرصا على رفع معنويات الرياضيين وتوجيه كلمات التشجيع لهم. داعين إياهم إلى تقديم أفضل المستويات وتشريف الراية الوطنية في هذا الموعد القاري.

ويعوّل المنتخب الوطني للأواسط على هذه المشاركة لتأكيد جاهزيته ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على المستوى الإفريقي. في ظل الطموحات الكبيرة المعلقة على عناصره للعودة بميداليات وإنجازات تليق بمكانة الجودو الجزائري.