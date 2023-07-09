المنتخب الوطني للإناث يفوز بالذهب في سباق الدراجات

فاز المنتخب الوطني للإناث في سباق الدراجات ضمن الألعاب العربية الجارية فعالياتها بالجزائر.

و توّج المنتخب الوطني بميدالية ذهبية في صنف الإناث، بفي سباق ضد الساعة فرق.

فيما فاز المنتخب المغربي ذكور بالميدالية الذهبية لذات الصنف، و جاء المنتخب الوطني الجزائري في المرتبة الثاني ليحصل على الميدالية الفضية.

واحتل المنتخب الإماراتي ذكور في المرتبة الثالثة، أين فاز بالميدالية البرونزية.

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