المنتخب الوطني للبادمينتون يسجل إصابة بكورونا ضمن تعداده

كشفت التحاليل التي أجراها المنتخب الوطني لكرة الريشة، عن وجود حالة إيجابية واحدة ضمن تعداد المنتخب.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائري، أن الأمر يتعلق بلاعبة ضمن المنتخب النسوي، والتي أكدت التحاليل التي أجرتها رفقة بقية اللاعبات عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأَضاف ذات المصدر، أن اللاعبة التي خضعت لتحليل “بي سي آر”، تم تسريحها من تربص المتخب الوطني الجاري بمنطقة سرايدي بعنابة.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الريشة إيناث، يخوض تحضيراته يتعداد يضم 5 لاعبات، ويتعلق الأمر بكل من، هالة بوكساني، أوشفون ملاك، مزياني إيناس، شيباح يسمينة، وصفصاف رحيمة.