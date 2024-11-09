المنتخب الوطني للتجديف يحقق المركز الثالث في البطولة الإفريقية

حقق المنتخب الوطني للتجديف، المركز الثالث في البطولة الإفريقية، التي إختتمت فعالياتها، اليوم السبت، بمصر.

والتي عرفت مشاركة عشرة دول إفريقية في هذ الحدث الرياضي الإفريقي، بساحل بورتو مارينا، بمدينة العلمين المصرية.

وحقق جدافو المنتخب الوطني، مجموع 18 ميدالية، في يومين من المنافسات، مقسمة على ذهبيتين، كانت من نصيب، بوخوص صبرية، فئة أقل من 23 سنة، تخصص (BLW1x) و زيتوني فريال و بوخوص صبرية(BLW2x). بالإضافة إلى سبعة ميداليات فضية، وتسعة ميداليات برونزية.

للإشارة، توج البلد المنظم لهذا الحدث، مصر، بهذه النسخة من البطولة الإفريقية للتجديف، وبرصيد 22 ميدالية مختلفة، 13 ذهبية و7 فضيات و2 برونزية.

تليها تونس، برصيد 17 ميدالية متنوعة، منها ثمانية ميداليات ذهبية و ستة ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية.