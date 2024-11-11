المنتخب الوطني للتجديف يحلّ بأرض الوطن غداً بعد مشاركته في البطولة الإفريقية بمصر

سيعود المنتخب الوطني للتجديف إلى أرض الوطن غداً الثلاثاء على الساعة الـ12:30. بعد مشاركته في البطولة الإفريقية، بمدينة العلمين في مصر.

وأحرز المنتخب الوطني للتجديف 19 ميدالية في منافسات التجديف الكلاسيكي.

وكانت الميداليتان الذهبيتان من نصيب كل من صبرية بوخوص في منافسات التجديف الفردي للوزن الخفيف تحت 23 عاما. وزيتوني فريال وبوخوس صبرية في منافسات زوجي السيدات تحت 23 عاما.

ويُذكر أن الجزائر شاركت في فعاليات البطولة الإفريقية بـ17 جدافا منهم 12 ذكور و 5 إناث.

</]a> إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption