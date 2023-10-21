المنتخب الوطني للتجذيف يحل بتونس تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية

يتواجد المنتخب الوطني للتجديف، بتونس تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية للتجذيف، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فإن المنتخب الوطني سيشارك بوفد متكون من 14 جدافا.

بالإضافة للمدرب الوطني رياض ڨاريدي، والمساعد المدرب كمال آيت داود، و رئيس البعتة السيد ابراهيم بودحماني.

للإشارة، ستنطلق البطولة الإفريقية للتجديف المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 بداية من 23 لغاية 26 أكتوبر بتونس.

وتم برمجة الأدوار النهائية بتاريخ 25 أكتوبر الجاري.

وستقام فعاليات البطولة في المسلك المائي الدولي بضفاف بحيرة تونس العاصمة، بتخصصات أولمبية وهي فردي رجال وسيدات وزن الخفيف.

بالإضافة لتخصص زوجي رجال وسيدات، أما تخصص باراأولمبية ستكون فردي رجال وسيدات، والزوجي المختلط.