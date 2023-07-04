المنتخب الوطني للتزلج في تربص تحضيري بسيول

غادرت بعثة المنتخب الوطني للتزلج، اليوم الثلاثاء، أرض الوطن نحو مدينة سيول، عاصة كوريا الجنوبية، حسبما أكدته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وأفادت اللجنة الأولمبية عبر منشور في صفحتها على “فيسبوك” بأن بعثة الخضر للتزلج، ستخوض تربصا تحضيرا بـ “نيو أوريزون أكاديمي” بالعاصمة سيول.

كما أبرزت بأن البعثة ضمت رياضيين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمن مجراس، وعبد الرحمن بودربالة، وهديل رميد، الذين رافقهم المدرب مخاوف سادي.

مشيرة إلى أن التربص المقرر ما بين الـ 4 والـ 19 جويلية الجاري، يشمل الجانبين البدني والتقني، ويدخل ضمن التحضيرات الخاصة بالتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.