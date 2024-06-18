المنتخب الوطني للتنس يتعرف على منافسيه في بطولة كأس دايفس

تعرف المنتخب الوطني للتنس رجال، اليوم الثلاثاء، عن منافسيه في بطولة كأس دايفس لتنس المجموعة الرابعة، منطقة إفريقيا.

وهي البطولة التي التي ستقام فعالياتها العاصمة الأنغولية لواندا، بداية من يوم غد، الخميس، لغاية يوم السبت المقبل.

وأسفرت القرعة، عن وقوع المنتخب الجزائري للتنس رجال، في المجموعة الأولى رفقة كل من منتخبات أنغولا، صاحب الأرض والجمهور، والسنغال، والكاميرون.

وللإشارة، صعد المنتخب الجزائري سيدات للتنس، إلى المجموعة الثالثة، منطقة إفريقيا، بعد فوزه في مباراة البلاي أوف على نظيره الطوغولي بنتيجة (3-0) ضمن بطولة كأس كأس بيلي جان كينغ لتنس 2024.