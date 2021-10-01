المنتخب الوطني للجمباز.. فتح مراكز التكوين الفرنسية امام النخبة الوطنية

إلتقى رئيس الإتحاد الجزائري للجمباز سفيان زاهي بنظيره الفرنسي يوم أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس حيث تم الاتفاق على فتح مختلف مراكز التكوين امام النخبة الوطنية الجزائرية من أجل التحضير لاولمباد باريس 2024.

ويدخل هذا الإجتماع في إطار التحضيرات للاسحقاقات الدولية القادمة (البطولة الافريقة، البطولة العربية، و الألعاب المتوسطية).

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