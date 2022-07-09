المنتخب الوطني للجمباز يتوج بالفضة في بطولة افريقيا

تمكن المنتخب الوطني الجزائري للجمباز من تحقيق فضية الفرق في بطولة إفريقيا حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وقالت اللجنة الأولمبية كذلك أن هلال متيجي حقق برونزية الفردي.

ويواصل الرياضيون الجزائريون صنع الحدث قاريا وعالميا بعد أيام فقط من إبهار العالم بالتنظيم الجيّد لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

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