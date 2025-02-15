المنتخب الوطني للجيدو أشبال يحرز 9 ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية

حصد المنتخب الوطني للجيدو أشبال (ذكور و إناث)، تسع ميداليات، الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو، التي إحتضنتها تونس.

في الفترة الممتدة من 13 إلى غاية 16 فيفري الجاري. في الدورة التي تعرف مشاركة 35 بلداً من بينها الجزائر.

ونال المنتخب الوطني للجيدو فئة الأشبال، 3 ميداليات ذهبية، ميداليتين فضيتين، وأربع ميداليات برونزية.

وتُوج بالذهب كل من المصارعين ذهبية لصحراوي علاء الدين وزن 50 كلغ، ذهبية لبلفوضيل، أيمن وزن 55 كلغ و لدغواح محمد أمين وزن 60 كلغ.