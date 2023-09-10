المنتخب الوطني للجيدو يختم البطولة الإفريقية بـ6 ميداليات

نجح المنتخب الوطني للجيدو (رجال وسيدات)، في التتويج بالبطولة الإفريقية للجيدو، التي جرت فعالياتها بالمغرب.

ونجحت العناصر الوطنية، خلال هذه البطولة الإفريقية، في حصد 6 ميداليات، منها أربعة ذهبيات، فضية، وبرونزية.

وكان الذهب من نصيب كل من، دريس مسعود (73 كلغ)، أمسينة بلقاضي (63 كلغ)، ياسر بوعمار (100كلغ)، وذهبية حسب الفرق (مختلط).

في حين اكتفت المصارعة فايزة عيساهين (52 كلغ) بالميدالية الفضية، فيما نالت المهدي ليلى (100 كلغ) الميدالية البرونزية.

يذكر أن المنتخب الوطني للجيدو (مختلط)، توج بالميدالية الذهبية لهذه البطولة الإفريقية، على حساب منتخب البلد المنظم المغرب.