المنتخب الوطني للجيدو يفوز بالمرتبة الأولى في الدورة الدولية الإفريقية

تمكن المنتخب الوطني الجزائري للجيدو من احتلال المركز الأول في فئة الأكابر ضمن الدورة الدولية الإفريقية المفتوحة.

ونال المنتخب الوطني المرتبة الأولى بجدارة و استحقاق في فئة الأكابر في ترتيب الدول المشاركة بهذه التظاهرة التي شهدت منافسة شديدة بمشاركة 19 منتخب.

وجرت الدورة الدولية الإفريقية بتونس، التي عرفت تألق الجانب الجزائري الذي نال ذهبيتين و ثلاث فضيات إلى جانب سبع برونزيات كاملة.

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