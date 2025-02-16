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الرياضة

المنتخب الوطني للجيدو يفوز بالمرتبة الأولى في الدورة الدولية الإفريقية

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني للجيدو يفوز بالمرتبة الأولى في الدورة الدولية الإفريقية
المنتخب الوطني
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تمكن المنتخب الوطني الجزائري للجيدو من احتلال المركز الأول في فئة الأكابر ضمن الدورة الدولية الإفريقية المفتوحة.

ونال المنتخب الوطني المرتبة الأولى بجدارة و استحقاق في فئة الأكابر في ترتيب الدول المشاركة بهذه التظاهرة التي شهدت منافسة شديدة بمشاركة 19 منتخب.

وجرت الدورة الدولية الإفريقية بتونس، التي عرفت تألق الجانب الجزائري الذي نال ذهبيتين و ثلاث فضيات إلى جانب سبع برونزيات كاملة.

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