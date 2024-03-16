المنتخب الوطني للجيدو ينهي الألعاب الإفريقية في المركز الثاني

أنهى المنتخب الوطني للجيدو (ذكور-إناث) مشاركته في دورة الألعاب الإفريقية 2023 بأكرا، في المركز الثاني.

واحتل المنتخب الوطني للجيدو هذا المركز، بعد تمكنه من حصد خمس ميداليات في هذه الدورة (2 ذهبيات، 2 فضية، وميدالية برونزية).

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كل من أمينة بلقاضي، في فئة أقل من 63 كلغ، وعلي محمد المهدي، فئة أكثر من 100 كلغ.

واكتفى المصارعان وائل الزين (أقل من 73 كلغ)، وعبد الله فلة (أقل من 100 كلغ)، بالميدالية الفضية، فيما أحرز قيس مدثر، الميدالية البرونزية لفئة (أقل من 66 كلغ) .