المنتخب الوطني للجيدو ينهي البطولة الإفريقية في المركز الثالث

الرياضة
  • -
  • 0
المنتخب الوطني للجيدو ينهي البطولة الإفريقية في المركز الثالث
بقلم كريم.تيغرمت

أنهى المنتخب الوطني للجيدو مشاركته في الطبعة الأخيرة للبطولة الإفريقية، والتي جرت بدكار السنغالية، في المرتبة الثالثة حسب الفرق.

وتمكن المنتخب الوطني، من تجاوز عقبة نظيره المغربي بنتيجة 4-2، قبل أن يسقط أمام المنتخب التونسي بنفس النتيجة.

وفي المباراة الترتيبية تمكن المنتخب الوطني للجيدو، من التفوق على نظيره الكاميروني، بنتيجة 4-1.

وحصد الجيدو الجزائري في منافسات الفردي، 12 ميدالية، منها 3 ذهبيات، 3 فضيات و6 ميداليات برونزية.

ومكنت هذه الحصيلة المنتخب الوطني للجيدو من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام، بعد كل من تونس والمغرب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=999913

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com