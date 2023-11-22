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الرياضة

المنتخب الوطني للجيدو يواصل استعداده بطوكيو تحسبا لـ “غراند سلام”

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني للجيدو يواصل استعداده بطوكيو تحسبا لـ “غراند سلام”
المنتخب الوطني
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يواصل المنتخب الوطني للجودو استعداداته في العاصمة اليابانية طوكيو، تحسبا لـ “غراند سلام” المقرة في الفترة الممتدة بين 2 إلى 3 ديسبمر 2023.

وقالت اللجنة الرياضية والأولمبية، اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أن المنتخب الوطني يجري تحضيرات وسط أجواء و معنويات مرتفعة بنفس المدينة و الاستعداد للإستحقاقات الدولية القادمة خاصة التأهل لأولمبياد العاصمة الفرنسي باريس 2024.

ويتعلق الأمر بكل من المصارعة بلقاضي أمينة وزن – 63 كغ و المصارع دريس مسعود رضوان في – 73 كغ و المصارع بوعمار ياسر – 100 كغ.

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