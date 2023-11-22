المنتخب الوطني للجيدو يواصل استعداده بطوكيو تحسبا لـ “غراند سلام”
بقلم عزيز طالبي
يواصل المنتخب الوطني للجودو استعداداته في العاصمة اليابانية طوكيو، تحسبا لـ “غراند سلام” المقرة في الفترة الممتدة بين 2 إلى 3 ديسبمر 2023.
وقالت اللجنة الرياضية والأولمبية، اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أن المنتخب الوطني يجري تحضيرات وسط أجواء و معنويات مرتفعة بنفس المدينة و الاستعداد للإستحقاقات الدولية القادمة خاصة التأهل لأولمبياد العاصمة الفرنسي باريس 2024.
ويتعلق الأمر بكل من المصارعة بلقاضي أمينة وزن – 63 كغ و المصارع دريس مسعود رضوان في – 73 كغ و المصارع بوعمار ياسر – 100 كغ.
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