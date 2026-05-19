المنتخب الوطني للدراجات يظفر بالمركز الثالث في البطولة الإفريقية 2026
بقلم كريم تيغرمت
أنهى المنتخب الوطني للدراجات على المضمار (رجال وسيدات)، مشاركته في البطولة الإفريقية 2026، في المركز الثالث.
وحصد المنتخب الوطني من مشاركته في هذه البطولة الإفريقية، ما مجموعه 16 ميدالية، منها 3 ذهبيات، 9 فضيات، و4 ميداليات برونزية. حسب الإذاعة الوطنية.
وأهدى الميداليات الذهبية للجزائر، كل من حمزة ياسين، في سباق “سكراتش” لفئة النخبة رجال، ومحمد نجيب عسال، (ذهبية سباق الأومنيوم لفئة النخبة- رجال)، إضافة إلى ذهبية المنتخب الوطني النسوي في سباق السرعة- حسب الفرق.
يذكر أن هذه البطولة الإفريقية للدراجات على المضمار، جرت في الفترة ما بين 10 إلى 17 ماي، بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
