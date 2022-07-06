المنتخب الوطني للرغبي أمام موعد تاريخي في مواجهة كينيا اليوم

يواجه اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني للرغبي نظيره المنتخب الكيني، في نصف نهائي كأس إفريقيا 2022 للرغبي.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني، على ملعب “بياغ ديلوغ”، بمرسيليا على الساعة الـ16.50، بالتوقيت المحلي.

كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة “كنال بلوس” الفرنسية.

ويجدر للإشارة، تأهل المنتخب الوطني للرغبي، إلى المربع الذهبي، لكأس أمم إفريقيا بعد فوزهم المستحق، على منتخب السينغال.

وسيسعى المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم لرغبي 2023، والتي ستحتضنها فرنسا العام المقبل.