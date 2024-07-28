المنتخب الوطني للرغبي يتحدى منتخب زيمبابوي لنيل التاج القاري

سيكون المنتخب الوطني للرغبي، اليوم الأحد، على موعد مع التاريخ، بخوضه نهائي كأس أمم إفريقيا، في مواجهة منتخب زيمبابوي.

وبعد خوضه مشوار كبير في الأدوار النهائية لكأس أمم إفريقيا الجارية بأوغندا، سيكون المنتخب الوطني، أمام خطوة أخيرة لكتابة التاريخ.

ويحذوا عناصر المنتخب الوطني عزيمة كبيرة، لاستغلال هذه الفرصة من أجل العودة بأول لقب قاري لهم من أوغندا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، ونظيره من زيمبابوي، ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للرغبي، ستجرى بملعب “نبيلون ماديلا” بكامبلا، انطلاقا من الثانية ظهرا بالتوقيت الجزائري.