المنتخب الوطني للرغبي يحل بأوغندا للمشاركة في البطولة الإفريقية

حلّ المنتخب الوطني للرغبي، بأوغندا، للمشاركة في البطولة الإفريقية 2025، المقررة بالعاصمة كامبالا.

وفور الوصول إلى مطار أوغندا، حظيت بعثة المنتخب الوطني للرغبي، باستقبال حار في المطار قبل تنقلها إلى مقر إقامتها.

وستشهد هذه البطولة الإفريقية مشاركة ثمانية منتخبات وهي: الجزائر، زيمبابوي، المغرب، كوت ديفوار، كينيا، أوغندا، ناميبيا، والسنغال.

ويسعى المنتخب الوطني للرغبي إلى تحقيق مشاركة مشرّفة في هذه الطبعة من البطولة الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مشواره في هذه البطولة، بمواجهة منتخب كوت ديفوار.