المنتخب الوطني للرغبي ينهزم أمام نظيره الغاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا

انهزم المنتخب الجزائري للرغبي أمس الأربعاء، بنتيجة 20-22، أمام نظيره الغاني، في مباراة تأهيلية لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وفرض المنتخب الوطني سيطرته طيلة أطوار هذه المباراة، أين كان متقدما في النتيجة، بـ20-3، قبل 10 دقائق عن نهاية المواجهة.

وتمكن المنتخب الغاني، من قلب الطاولة على الخضر، في الدقائق الأخيرة من المباراة، محققا الفوز بنتيجة 22-20.

وسيلعب المنتخب الوطني، مباراته الثانية يوم الأحد المقبل، أمام منتخب أوغندا، الذي حقق فوزا سهلا في مباراته الأولى وبنتيجة عريضة 53-12، على حساب منتخب غانا.

يذكر أن المنتخب الجزائري يطمح من خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا، للتأهل إلى مونديال 2023، الذي سيقام بفرنسا.