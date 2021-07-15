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الرياضة

المنتخب الوطني للرغبي ينهزم أمام نظيره الغاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا

بقلم كريم.تيغرمت
المنتخب الوطني للرغبي ينهزم أمام نظيره الغاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا
المنتخب الوطني للرغبي
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انهزم المنتخب الجزائري للرغبي أمس الأربعاء، بنتيجة 20-22، أمام نظيره الغاني، في مباراة تأهيلية لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وفرض المنتخب الوطني سيطرته طيلة أطوار هذه المباراة، أين كان متقدما في النتيجة، بـ20-3، قبل 10 دقائق عن نهاية المواجهة.

وتمكن المنتخب الغاني، من قلب الطاولة على الخضر، في الدقائق الأخيرة من المباراة، محققا الفوز بنتيجة 22-20.

وسيلعب المنتخب الوطني، مباراته الثانية يوم الأحد المقبل، أمام منتخب أوغندا، الذي حقق فوزا سهلا في مباراته الأولى وبنتيجة عريضة 53-12، على حساب منتخب غانا.

يذكر أن المنتخب الجزائري يطمح من خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا، للتأهل إلى مونديال 2023، الذي سيقام بفرنسا.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960727
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