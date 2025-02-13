المنتخب الوطني للريشة الطائرة يتوج بالبطولة الإفريقية

توج المنتخب الوطني للريشة الطائرة، اليوم الخميس، بالبطولة الإفريقية، حسب الفرق مختلط، التي جرت بالكاميرون.

وحسب بيان للجنة الأولمبية، تمكن المنتخب الوطني من التتويج بهذه البطولة الإفريقية، حسب الفرق مختلط، بعد فوزه على نظيره من جزر موريس.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في هذه المباراة النهائية التي جمعته بمنتخب جزو موريس، بنتيجة (3-1).

يذكر أن المنتخب الوطني حقق مشواراً مميزا في هذه البطولة. بفوزه في دور المجموعات أمام كل من الكاميرون، مستضيف البطولة بنتيجة 0-5، والمنتخب الغاني بالغياب، ثم منتخب مصر حامل اللقب.