المنتخب الوطني للريغبي يختتم تحضيراته لملاقاة ناميبيا في نصف نهائي كأس إفريقيا

أجرى المنتخب الوطني للريغبي آخر حصة تدريبية له، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب ناميبيا غدًا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، في مباراة مصيرية تسعى خلالها الجزائر لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي القاري.

وجرت الحصة التدريبية الأخيرة وسط أجواء حماسية، حيث عمل الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، مع التركيز على تحسين الجوانب التكتيكية والبدنية للاعبين. كما ركز الطاقم الفني على تعزيز الانضباط الدفاعي والهجومي، استعدادًا لملاقاة منتخب قوي مثل ناميبيا.

ويطمح المنتخب الوطني للريغبي لتحقيق انتصار تاريخي في هذه المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدّمه في الدور الأول من البطولة.