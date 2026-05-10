المنتخب الوطني للسباحة ينهي البطولة الإفريقية في المركز الثاني

أنهى المنتخب الوطني للسباحة (أكابر رجال وسيدات)، أمس السبت، مشاركته في الطبعة الـ17 للبطولة الإفريقية، في المركز الثاني.

وتمكنت عناصر المنتخب الوطني، من الظفر بالمركز الثاني، حسب (و.أ.ج)، بعد حصدهم 27 ميدالية، منها 10 ذهبية، 8 فضية، و9 ميداليات برونزية، فيما عاد المركز الأول لمنتخب مصر بـ23 ميدالية.

كما توّج السباح الجزائري، جواد صيود، بجائزة أفضل سباح في هذه البطولة، بعد حصده خمس ميداليات ذهبية.

يذكر أن هذه الطبعة الـ17 للبطولة الإفريقية للسباحة، جرت بوهران، بمشاركة 450 سباح، وسباحة، يمثلون 40 دولة إفريقية.