المنتخب الوطني للسيدات.. بن ستيتي يكشف التشكيلة الأساسية في مواجهة الكاميرون

أعلن مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة الكاميرون المقررة على الساعة 19:00 بملعب ميلود هدفي بوهران.

لحساب ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وستقود المباراة المثيرة الحكمة، آوا ألفونسين أورنيلا إلبودو، من بوركينافاسو، بمساعدة مواطنتها آمي كوما، والتونسية هدى عفين، بينما ستكون جاكلين نيكيياما، من بوركينافاسو حكمة رابعة، في حين ستكون محافظة المباراة راما محمد جويلي، من مصر.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي: