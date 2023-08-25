المنتخب الوطني للسيدات في المركز الـ80 لتصنيف الفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن آخر تصنيف لمنتخبات السيدات، أين تواجدت المنتخب الوطني النسوي في المركز الـ80 عالميا.

ونشر الموقع الرسمي الفيفا، التصنيف الخاص بشهر أوت الجاري، والذي حافطت فيه المنتخب الوطني سيدات على اسقراره في المركز 80.

كما احتلت سيدات الخضر المركز الرابع عربيا، بعد كل من منتخبات المغرب، تونس، والأردن على التوالي.

وعلى المستوى الإفريقي، تواجدت المنتخب الوطني النسوي، في المركز الـ12، فيما عادة الريادة لسيدات منتخب نيجيريا.

وتصدر هذا التصنيف الجديد للفيفا، والخاص بالسيدات، منتخب السويد، متبوعا بمنتخب اسبانيا المتوج مؤخرا بكأس العالم 2023، التي جرت بأستراليا، ونيوزيلاندا.