المنتخب الوطني للسيدات يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

حافظت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزهم العالمي، حسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ونشرت “الفيفا” عبر موقعها الرسمي، التصنيف الخاص بمنتخبات السيدات، لشهر مارس الجاري، والذي تواجدت فيه سيدات الخضر في المركز 84 عالميا.

وعلى المستوى الإفريقي، تواجد المنتخب الوطني للسيدات، في المركز الـ12، فيما عادة الصدارة في القارة السمراء لسيدات منتخب السنغال.

وبهذا يكون المنتخب الوطني للسيدات، قد حافظ على استقرار ضمن تصنيف “الفيفا” على المستويين العالمي، والإفريقي