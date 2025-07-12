المنتخب الوطني للسيدات يحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى ربع نهائي كأس افريقيا

تأهل المنتخب الوطني الجزائري للسيدات إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك قبل مباراته المرتقبة غدًا أمام منتخب نيجيريا، ليصل الفريق إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكنت سيدات “الخضر” من حجز مكانهن بين أفضل 8 منتخبات في القارة،حسبما ذكرته الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية في الجزائر.

وكان المدرب فريد بن ستيتي و لاعباته قد قدموا عروضًا قوية في المباريات السابقة، حيث أظهر اللاعبات روحًا قتالية كبيرة وإصرارًا على تحقيق أهدافهن في البطولة. ويُعتبر التأهل إلى هذا الدور شهادة على العمل الجماعي الجاد والتطور الفني الذي تشهده كرة القدم النسائية الجزائرية.

وتنتظر السيدات مواجهة صعبة أمام منتخب نيجيريا، حيث سيكون الفريق الجزائري أمام تحدٍ جديد، لكنهن عازمات على مواصلة كتابة تاريخهن في البطولة القارية.