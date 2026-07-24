المنتخب الوطني للسيدات يحل بالرباط للمشاركة في “كان 2026”

سجلت بعثة المنتخب الوطني للسيدات، وصولها سهرة أمس الخميس، إلى مدينة الرباط، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وتنقل المنتخب الوطني للسيدات، من مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، في حدود التاسعة ليلا، عبر رحلة خاصة.

كما كانت بعثة سيدات المنتخب الوطني، مدعومة في رحلتها هذه بعضو المكتب الفيدرالي، نجمة دراجي، التي ترأسة الوفد.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، سيباشر مغامرته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، ضمن المجموعة “أ”، يوم الأحد 26 جويلية الجاري، بمواجهة سيدات منتخب السنغال، بملعب “الرابط”.