المنتخب الوطني للسيدات يختتم تربصه التحضيري

اختتم المنتخب الوطني للسيدات تربصه التحضيري، أمس الجمعة، بخوض آخر حصة تدريبية وذلك، على مستوى المركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وانطلقت الحصة بتمارين داخل القاعة الرياضية التابعة للمركز، قبل أن يبرمج الطاقم الفني بقيادة فريد بن ستيتي مباراة تطبيقية بين اللاعبات.

وانطلق تربص سيدات “الخضر” في الـ 24 فيفري الماضي، وتخللته مواجهتان وديتان أمام المنتخب المصري بالقاهرة، فازت خلالهما العناصر الوطنية، بنتيجة 0-3 و2-3 على التوالي.

وجرت وديتي المنتخب النسوي ونظيره المصري، يومي الـ 28 فيفري والـ 2 مارس. وعادت التشكيلة الوطنية المكونة من 28 لاعبة إلى سيدي موسى. في الـ 4 مارس، لمواصلة التحضيرات على أن تغادر اليوم السبت التربص.

يشار إلى أن تربص سيدات “الخضر” يندرج ضمن التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا. التي كان مقررا إقامتها ما بين الـ 17 مارس والـ 3 أفريل 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى الفترة ما بين الـ 25 جويلية والـ 16 أوت.

وكانت قرعة “كان 2026″، قد أوقعت المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى. إلى جانب كل من السنغال، كينيا والمغرب.