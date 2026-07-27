المنتخب الوطني للسيدات يفتتح مشواره في “الكان” بفوز على السنغال

افتتح المنتخب الوطني للسيدات، أمس الأحد، مشواره في كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، فوز على منتخب السنغال.

وتمكنت سيدات المنتنخب الوطني من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 41 من الشوط الأول، عن طريق مارين دافور، من ضربة جزاء.

كما نجحت اللاعبة ميليسا بتحي، من تعميق الفارق في الدقيقة الـ88 من هذه المباراة، بعد عمل جماعي.

بهذا الفوز، حصد المنتخب الوطني للسيدات أول ثلاث نقاط له في هذه البطولة، مسجلا بداية جد موفقة.