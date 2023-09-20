المنتخب الوطني للسيدات يفوز أمام أوغندا ضمن تصفيات “كان 2024”

حقق المنتخب الوطني للسيدات، اليوم الأربعاء، الفوز أمام منتخب أوغندا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

أنهت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، الشوط الأول من هذه المباراة أمام منتخب أوغندا، بنتيجة التعادل السلبي (0-0).

وخلال الشوط الثاني، تمكنت إيمان شابل، من افتتاح باب التسجيل، قبل أن تضيف حبيبة كرشوني، الهدف الثاني للمنتخب الوطني.

وتمكنت سيدات أوغندا، من تقليص النتيجة، في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الوطني بهدفين لهدف

وبهذا يكون المنتخب الوطني للسيدات، قد حقق انطلاقة موفقة في هذه التصيفات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024.