المنتخب الوطني للسيدات يفوز بثلاثية نظيفة أمام تنزانيا

حققت سيدات المنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، فوزا جديدا، بثلاثية نظيفة، على حساب سيدات منتخب تنزانيا، في مباراة ودية تحضيرية.

وجرت المباراة، بمركز سيدي موسى، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم سيدات الخضر بهدف دون رد، قبل أن تنتهي بثلاثية نظيفة.

كما تداول على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذا اللقاء كل من بوطالب ايناس (د29)، عيشوش رحمة (د47)، وغلاتي صوفيا (د82).

ويعد هذا الفوز، هو الثالث على التوالي لسيدات المنتخب الوطني، ضمن تربصهن الخاص بشهر أفريل الجاري.

وحرص المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، على تكريم بعثة منتخب تنزانيا، بحضور سفيرها بالجزائر، إلى جانب عدة مسؤولين من الفاف.