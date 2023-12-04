المنتخب الوطني للسيدات يفوز على بورندي ويبلغ نهائيات كان 2024

حقق المنتخب الوطني للسيدات، اليوم الإثنين، فوز جديد على حساب منتخب بورندي، في الدور التصفوي الأخير المؤهل لنهائيات “كان 2024”.

وتمكنت سيدات المنتخب الوطني، من حسم هذه المواجهة التي تدخل ضمن لقاء العودة، بنتيجة هدف دون رد، من تسجيل اللاعبة ايناس بوطالب.

وياتي هذا بعد الفوز العريض المحقق في لقاء الذهاب من طرف المنتخب الوطني للسيدات، بخماسية كاملة مقابل هدف.

وبهذا نجحت سيدات المنتخب الوطني، في بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، المقرر اجراؤها بالمغرب.