المنتخب الوطني للسيدات يفوز على كينيا ويبلغ ربع نهائي “الكان”

فاز المنتخب الوطني للسيدات، سهرة أمس الإثنين، على نظيره الكيني، بثنائية نظيفة، ليضمن بذلك تأهله للدور الربع نهائي من كأس امم إفريقيا 2006.

وتمكنت لاعبة الخضر، مارين دافور، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول عن طريق مخالفة مباشرة.

كما برزت اللاعبة ليندا بن دريس، بقوة في الدقيقة من هذا الشوط الاول، من اضافتها الهدف الثاني، وتعميق الفارق لصالح الخضر.

وبهذا الفوز ضمنت سيدات المنتخب الوطني تأهلهن إلى الدور الربع نهائي من كأس أمم إفريقيا 2026.