المنتخب الوطني للسيدات يفوز وديا أمام بوركينافاسو بسيدي موسى

حقق المنتخب الوطني للسيدات فوزا مقنعا أمام منتخب بوركينافاسو بثنائية نظيفة في أول لقاء ودي بمركز التحضيرات بسيدي موسى.

وسجلت المتألق بتوري الهدف الأول للكتيبة الوطنية في الدقيقة 32، قبل أن تفاجأ بوهني دفاع الكتيبة البوركينابية بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 التي انتهت على اثرها نتيجة المباراة.

و سمحت هذه المباراة للمدرب فريد بن ستيتي باختبار 22 لاعبا من خلال منحهم جميعهم فرصة اللعب.

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