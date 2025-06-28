المنتخب الوطني للسيدات يواصل التحضيرات المكثفة استعدادًا لـ”الكان”

في إطار الاستعدادات الجارية تحسبًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، المقررة في الفترة الممتدة من 5 إلى 26 جويلية 2025 بالمغرب.

يواصل المنتخب الوطني النسوي تحضيراته بوتيرة متسارعة بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحت إشراف الناخب الوطني، بن ستيتي.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد أجرت لاعبات الخضر تمرينات ميدانية مكثفة ركزت بشكل خاص على الجوانب التكتيكية، حيث أبدت اللاعبات تجاوبًا كبيرًا مع التعليمات، ما يعكس روحًا جماعية عالية وإصرارًا على بلوغ الجاهزية المثلى قبل انطلاق الموعد القاري.

وفي سياق برنامج التحضيرات، ستخوض سيدات “الخضر” مواجهتين وديتين هامتين على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حيث ستكون البداية يوم الأحد 29 جوان 2025 بملاقاة منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة مبرمجة على الساعة 17:00، تليها مواجهة ثانية أمام منتخب السنغال يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 على الساعة 20:00.