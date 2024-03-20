المنتخب الوطني للشباب يحقق بداية مثالية بفوز أمام الفراعنة

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة من الفوز أمام منتخب مصر بهدفين مقابل واحد في البطولة الدولية الودية للشباب.

وسجل المنتخب الوطني 3 نقاط في المباراة الافتتاحية التي جرت بملعب سالم مبروكي بالرويبة في العاصمة.

وعرفت المباراة حضور رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي ووفد من المسؤولين عن المنتخبات العربية.

كما سيواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي السبت القادم في ثاني مباريات في الدور المقامة بالجزائر.