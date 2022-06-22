المنتخب الوطني للفوتسال يواجه نظيره المصري في كأس العرب

يواجه عشية اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل القاعات نظيره المصري، برسم ثاني جولات كأس العرب المقامة بالسعودية.

وستُلعب مباراة اليوم الثالث من المنافسة العربية بقاعة مدينة الدمام بداية من الساعة الـ19.00 بالتوقيت السعودي، وعلى الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

كما ستكون المباراة منقولة، عبر قناة “الرياضية السعودية”، حسبما أعلن عنه الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم على تويتر.

يذكر أن، المنتخب الوطني إنهزم أمام نظيره العراقي بنتيجة 3.2 في افتتاح مشواره في المنافسة العربية لكرة القدم داخل القاعات.