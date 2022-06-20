المنتخب الوطني للفوتصال يواصل تحضيراته للبطولة العربية

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، نورالدين بن عمروش، عن استعداد المنتخب الوطني، للتألق في كأس العرب للفوتصال 2022.

وحسب بيان موقع الفاف، اليوم الإثنين، فإن المنتخب الوطني، يتواجد بالأراضي السعودية، للتحضير للطبعة السادسة لكأس العرب للصالات.

ونقل موقع الفاف تصريحات المدرب بن عمروش:” حضّرنا بالجزائر ونحضر بالسعودية للبطولة العربية، في ظروف جيدة رغم ضيق الوقت، أتمنى أن تأتي هذه التحضيرات بثمارها”.

وأضاف الناخب الوطني بن عمروش:” سنواجه منتخب العراق، الذي أنهى مؤخرا، كأس آسيا وشارك بعدة نسخ للمونديال، سنرى ماذا يمكن للاعبينا أن يقوموا به”.

للإشارة،يتواجد المنتخب الجزائري، ضمن المجموعة الثانية في كأس العرب للفوتصال 2022 مع كل من منتخبي مصر، والعراق.

والمنافسة التي من المقرر اجراؤها بالسعودية، في الفترة ما بين 20 إلى 28 جوان الجاري.