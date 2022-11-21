المنتخب الوطني للفوفينام فيات فوداو يشرع في التربص استعدادا البطولة الإفريقية

كشفت الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو عن مباشرة المنتخب الوطني في التربص الإعدادي للبطولة الإفريقية. بالسويدانية.

وتنطلق الطبعة الرابعة للبطولة الإفريقية في 24 نوفمبر إلى غاية 26 من الشهر الجاري، كما ستجري فعاليات الدورة بالقاعة البيضاوية بالعاصمة.

كما يأمل المنتخب الوطين أن يقدّم مستويات كبيرة في العرس الكروي الإفريقي الذي ستحضتنه الجزائر.

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