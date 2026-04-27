المنتخب الوطني للكامبو يعود إلى أرض الوطن متوجا بالمرتبة الأولى للبطولة العالمية

عاد المنتخب الوطني لرياضة الكامبو، أمس الأحد، إلى أرض الوطن، بعد تسجيله مشاركة مميزة في البطولة العالمية التي جرت بمدينة أنطاليا التركية.

وسجّل عناصر المنتخب الوطني لـ”الكامبو” (ذكور، وإناث)، نزولهم بمطار “هواري بومدين”، بعد تحقيقهم المركز الأول في هذه البطولة العالمية.

وأحرزت العناصر الوطنية 87 ميدالية، من مختلف المعادن الثلاثة، منها 35 ميدالية ذهبية، 19 فضية، و33 ميدالية برونزية.