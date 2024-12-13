المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ يحرز المركز الثاني في البطولة الإفريقية

أحرز المنتخب الوطني لرياضية الكيك بوكسينغ، المركز الثاني، من مشاركته في البطولة الإفريقية 2024، والتي جرت بمدينة بيوني، بجنوب افريقيا.

وتمكن المنتخب الوطني من احراز هذه المرتبة، في هذه البطولة الإفريقية، بعد حصده 19 ميدالية، منها 11 ذهبية، 7 فضيات، وبرونزية.

وعاد المركز الأول في هذه البطولة الإفريقية للبلد المنظم، جنوب افريقيا، برصيد 362 ميدالية، منها 139 ذهبية.

يذكر أن المنتخب الوطني، شارك في هذه البطولة الإفريقية للكيك بوكسينغ، بـ16 مصارع من الجنسين.