المنتخب الوطني للمحليين يتعادل أمام غينيا في الجولة الثالثة من “الشان”

تعادل المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الجمعة، بنتيجة هدف مقابل هدف، أمام منتخب غينيا، برسم الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.

وأنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الأول من مباراته ضد منتخب غينيا، بنتيجة التعادل دون أهداف.

وخلال الشوط الثاني، افتتح منتخب غينيا باب التسجيل في الدقيقة الـ64، عن طريق اللاعب إسماعيل كامارا.

وقبل دقائق قليلة من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، تمكن المهاجم سفيان بايازيد، من مباغتة الجميع، وتسجيل هدف التعادل للمنتخب الوطني للمحليين.