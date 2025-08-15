المنتخب الوطني للمحليين يتعادل أمام غينيا في الجولة الثالثة من “الشان”
تعادل المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الجمعة، بنتيجة هدف مقابل هدف، أمام منتخب غينيا، برسم الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.
وأنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الأول من مباراته ضد منتخب غينيا، بنتيجة التعادل دون أهداف.
وخلال الشوط الثاني، افتتح منتخب غينيا باب التسجيل في الدقيقة الـ64، عن طريق اللاعب إسماعيل كامارا.
وقبل دقائق قليلة من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، تمكن المهاجم سفيان بايازيد، من مباغتة الجميع، وتسجيل هدف التعادل للمنتخب الوطني للمحليين.
⚪ GOOOOALLL DE SOUFIANE BAYAZID FACE À LA GUINÉE !! ⚽🇩🇿
Le buteur du MCA permet à l’Algérie d’égaliser dans les dernières minutes ! 🫡
🎥 @faridmca1921pic.twitter.com/0k41gHlMFG
— 🏆 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 𝗟𝗙𝗣 🇩🇿 (@arobasedzair_lf) August 15, 2025
Le but de la Guinée en vidéo ! 🎬
(@faridmca1921)pic.twitter.com/KETsXhKO0f https://t.co/BM1FwddGfF
— ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) August 15, 2025