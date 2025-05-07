المنتخب الوطني للمحليين يتعرف على موعد سحب قرعة كأس العرب 2025

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بالتنسيق مع الاتحاد القطري، موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات 2025.

وتقرّر اجراء سحب قرعة بطولة كأس العرب 2025، حسب الإذاعة الوطنية، بتاريخ 24 ماي الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستجرى هذه القرعة، بحضور ممثلين عن 16 منتخبا عربيا، بما فيهم الجزائر، من المعنيين بالمشاركة في هذه البطولة.

ومن المقرر انطلاق هذه منافسة هذه البطولة، بتاريخ 1 ديسمبر 2025، على أن تختتم في الـ18 من ذات الشهر.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، هو آخر منتخب توّج بهذه البطولة سنة 2021، على حساب منتخب تونس، في قطر.